Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asfaltlama çalışmalarından dolayı, Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.
Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Güvercinlik kavşağından itibaren trafiğe kapatıldı
Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
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