Hal Yasasının görüşülmesi devam ediyor

Üreticilerle tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen Hal Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor.
Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün UBP milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplanarak gündemindeki “Hal Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini sürdürdü. Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.
Toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP milletvekili Tolga Atakan, UBP milletvekili Özdemir Berova ve CTP milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP milletvekili Salahi Şahiner ve Bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.