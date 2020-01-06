Halkın Partisi'nden 4’üncü kuruluş yıldönümü resepsiyonu

Halkın Partisi (HP) 4’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Lefkoşa Bedesten’de resepsiyon verdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, resepsiyonda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimine de değindi.

Özersay, Halkın Partisi’nin ülke menfaatini her şeyin önünde tutan bir parti olduğunu belirterek, partinin cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksü olmadığını söyledi.

Özersay, “Ülkenin ve halkın geleceğini bu kadar yakından ilgilendiren bir görev yeri olan cumhurbaşkanlığı ile ilgili sizi temin derim ki ne halkın partisi geri durabilir ne de Kudret Özersay… Yakında parti meclisimiz gerekli değerlendirmeyi yapıp, kendi kararını verecek ve bir duruş ortaya koyacaktır” dedi.

Kıbrıs adası etrafında savunma ve güvenlik açısından çok önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Özersay, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar bağlamında pek çok aktörün bölgeye yavaş yavaş yerleştiğini kaydetti.

Özersay, uluslararası ve bölgesel dinamiklerin çözümsüz kalan Kıbrıs sorunun dahi önüne geçtiğini söyleyerek, böyle bir ortamda ülke menfaatini her şeyin önünde tutan Halkın Parti’sinin cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksü olmadığın vurguladı.

Halkın Partisi’nin Kıbrıs Türk siyasetine ve ülke yönetimine yeni bir soluk getirdiğini ifade eden Başkan Özersay, partinin kurulmasının kolayolmadığını söyledi.

Özersay, parti meclis üyelerinin, parti vekillerinin göreve geldikten sonra birçok yolsuzluğun önüne geçtiklerini belirterek, yaptıkları icraatları anlattı. (BRT)