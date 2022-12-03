Harmancı: “Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkakan adayı Mehmet Harmancı, 12 Milyon Euro AB hibesiyle projelerinin Lefkoşa’da yaşam bulduğunu belirterek, “Lefkoşa’nın yarınlarını bugünden kurtaracak en büyük proje olan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı projesini” bu finansmanla tamamladıklarını kaydetti.

Harmancı, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, kulüp yöneticileri yanında bölge halkıyla bir araya geldi. Belediye Meclis üyesi adaylarından oluşan bir ekibin eşlik ettiği Harmancı, daha sonra Badminton Federasyonu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde, sekiz buçuk yılı kapsayan hizmet döneminde Lefkoşa ve Lefkoşalılar için yaptıklarını örneklerle anlatan Harmancı, şunları kaydetti:

“AB hibelerinden yararlanmadığımız iddia ediliyor. 12 Milyon Euro AB hibesiyle projeler Lefkoşa’da yaşam buldu. Lefkoşa’nın yarınlarını bugünden kurtaracak en büyük proje olan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı projesi bu finansmanla yapıldı. En son Sayın Akıncı’nın Belediye Başkanlığı döneminde yapılan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nı 2050’ye hazır olacak şekilde yeniledik.

Pandemide bütün dünya gibi bizim de önceliklerimizi değişti. Toplum sağlığı ve zora düşmüş insanlarımızı yalnız bırakmama bırakmama önceliklerimiz oldu. Bununla birlikte yağmur suyu drenajında kronik pek çok sorunlu yere kalıcı çözümler ürettik. Merkez Lefkoşa’yı tamamladık, Kızılbaş Parkı’nı açtık, kreşimiz ve çocuk merkezimiz hizmet vermeye başladı.”

Harmancı, önümüzdeki dönemde bölge sakinleri ve esnafın ihtiyaçlarına, Lefkoşalı’ların taleplerine öncelik vererek nitelikli kentsel gelişim ve dönüşüm yaşanacağını, bu kapsamda da caddeler yenilenerek, dönüştürüleceğini vurguladı.

Harmancı, “Şehirdeki nitelikli değişimin simgelerini yarattığımız 2.8 kilometre uzunluğundaki Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü şehrin geneline yayacağız. Başbakanlık kavşağı bölgesinde tamamladığımız yağmur suyu drenaj alt yapı çalışmalarının ardından Mehmet Akif Caddesi’nin girişinde başlattığımız kaldırım ve yol düzenlemesi, yolun iki tarafından ilerleyerek caddenin devamında 2021 yılında yaptığımız kaldırım ve meydan düzenlemesiyle birleşecek.” dedi.

Daha sonra beraberindeki ekiple Badminton Federasyonu’na geçen Harmancı, badmintonda uluslararası arenada başarılara imza atıldığına işaret ederek, “Bu dönemde belediyemizle, özel gereksinimli arkadaşlarımız için çok değerli iş birliklerimiz oldu oldu. 2022-2026 döneminde bu iş birliği ve dayanışmamızın gelişeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.