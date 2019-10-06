Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Gazimağusa -Lefkoşa anayolunda, Turunçlu-Ulukışla arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında Yahya Amasyalı (E-42), Aysun Amasyalı (K-40) ve Haşim Girgin (E-30) hayatını kaybetti.
Kazada 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı yaralandı.
Kaza saat 19.25 sıralarında meydana geldi.
Aslanköy'de sakin Haşim Girgin, Mağusa istimaketine seyrederken virajda HF 388 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti..Karşı seride geçen araç o esnada Lefkoşa istikametine giden Yahya Amasyalı yönetimindkeki TGK 952 plakalı araca çarptı.
TAK muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye aynı araçta bulunan Gazimağusa'da sakin Yahya Amasyalı ile Aysun Amasyalı ve karşı şeride geçen aracın sürücüsü Haşim Girgin olay yerinde hayatını kaybetti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan TAK'a yaptığı açıklamada İlayda Amasyalı'nın yoğun bakıma, Hasan Amasyalı'nın ameliyata alındığını kaydetti.
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun söz konusu güzergahı gidiş ve geliş istimaketinde trafiğe kapatıldı. Polis sürücüleri alternatif yollara yönlendiriken yol temizleme çalışmaları da sürüyor.
Allahım çok bir acı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin dayanma gücü versin