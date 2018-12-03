Heyet Türkiye temaslarını tamamladı

Ankara, Kayseri ve Niğde’de kooperatifçilik, yenilenebilir enerji ve organize sanayi bölgeleri alanlarında teknik ziyaret gerçekleştiren heyet yurda döndü. Heyette Candan Avunduk başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) üyeleri, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu bulunuyordu.

SERTOĞLU: “YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ KONUSUNU AYRINTILI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede; kooperatifçilik, yenilenebilir enerji ve organize sanayi bölgeleri alanlarındaki yatırımların Türkiye’de giderek önem kazandığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yaptığımız ziyaretlerde Kayseri ve Niğdeli iş insanlarının KKTC hakkında yeterince bilgi sahibi olmamakla birlikte, Kıbrıs’a ilgi duyduklarını ve yatırım yapmak konusunda bilgi talep ettiklerini gözlemledik.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında AB’ye kıyasla Türkiye’nin yolun başında olmasına rağmen önemli yol kat etmeleri ve yaşadıkları tecrübeleri, doğruları ve yanlışları paylaşmaya hazır olmaları, bizim bu alanda oluşturacağımız politikalar ve yatırımlar açısından çok değerlidir.

Yaptığımız her temasta, Türkiye’de üretime her zamankinden daha fazla önem verildiği izlenimini edindik. Ayrıca AR-GE ve inovasyon gibi olguların sanayi sektörü ve OSB’ler tarafından çok yakından takip edilip, uygulandığını gördük. Bu tip olguları, KKTC’de de daha fazla konuşmamız ve uygulamamız gerektiğine inanmaktayım.

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri konusunda KKTC tarafı olarak ayrıntılı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ülkemizin bu alanda güzel bir potansiyeli bulunmakta ve bunun hayata geçirilmesi için ilgili paydaşlarla daha fazla çalışmamız gerekmektedir.

Büyük bir organize sanayi bölgesi (OSB) yapılması ve tek merkezden, Türkiye’deki OSB yönetim şekli dikkate alınarak yönetilmesinin değerlendirilmesi, sanayi sektörümüz açısından hayata geçirilmesi gereken önemli bir husustur. OSB’lerdeki sanayi tesislerinin çatılarının belirli bir standartta yapılarak, fabrika inşaatı aşamasında yenilenebilir enerji yatırımlarına uygun olmaları düzenlenmelidir.

Kayseri ve Niğde’deki GES yatırımlarının sadece kamu tarafından değil, kamu-özel işbirliği modeli içerisinde yapıldığı dikkate alındığında bu tip işbirliklerin ülkemizde de artırılmasını sağlamalıyız.”

Sertoğlu ayrıca, KTSO yetkililerine de bu organizasyon için teşekkür etti.

Heyet son temaslarını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ankara Ticaret Odası’na yaparak KKTC’ye döndü.