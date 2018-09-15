"HİÇBİR GÜÇLÜK GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMA GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEMEMİZİN MAZARETİ OLAMAZ"

Başbakanlık, Vakıflar İdaresi, Gençlik Dairesi ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile Başbakanlığın, herkese eşit eğitim olanağı sunulması amacıyla sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde düzenlenen yaz kursunda katılımcılara sertifikaları verildi. Rehber öğretmenler tarafından belirlenen elli öğrencinin, yabancı dil, bilgisayar, etkili iletişim, felsefe ve hızlı okuma alanlarında eğitim aldığı 2 Temmuz’da başlayan kurs 14 Eylül’de tamamlandı.

Bu çerçevede kursu başarı ile tamamlayan öğrencilere dün akşam kurs sertifika belgeleri Başbakan Tufan Erhürman tarafından takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşma yapan Başbakan Tufan Erhürman, seçkin ve köklü bir üniversite olan İTÜ ile yürütülen bu projenin heyecan verici olduğunu dile getirdi. 50 öğrenciye son derece güzel ve modern bir mekanda kursların verildiğini, bu sayede çocukların ve gençlerin yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirdiklerini, öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarının sağlanmasında önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Erhürman ayrıca bu projenin başlamasına öncülük eden Başbakanlık Danışmanı Hatice Düzgün’e, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi yöneticilerine, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ve sponsorlara teşekkür ederek, özellikle kurs öğretmenlerinin özverisi ve Gençlik Dairesi’nin de katkılarının son derece değerli olduğunu ifade etti.

Erhürman konuşmasına şöyle devam etti : “Kursların ilk gününde öğrencilerimizden tek bir şey istemiştim. O da eğitimlerine bir tek gün bile ara vermeden devam etmeleri idi. Böylelikle özveri ile ders veren öğretmenlerinden olabildiğince yararlanacaklardı. Sevgili öğrencilere, bu ricama uyup kursa gereken önemi verdikleri için teşekkür ederim. Şimdi onların dileği olan bu kursların kış aylarında da devam etmesini sağlamak bizim görevimiz. Evet, ülkemiz zor günlerden geçiyor ama yaşadığımız hiçbir güçlük gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama görevimizi yerine getirmememizin mazereti olamaz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmak için uğraş veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki siz istekli olun. Burada yaşadıklarınızın, öğrendiklerinizin okul hayatınıza da ışık tutacağından eminim. Bu kurslardan sonra okul yaşamınızda çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Biz her zaman sizlere destek vereceğiz. Bir aile olarak yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Hepinize başarılar diler, bir kez daha emeği geçen herkese ve özellikle öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederim”.

İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ülkü Kurukafa da Başbakanlığın desteği ile surlar içindeki çocuklara iki ay boyunca eğitim verildiğini, onlara çeşitli alanlarda ilerleme sağlamayı ve donanım kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Kurukafa, programın beklenilenin çok üstünde bir başarıya ulaştığını belirterek alınan sonuçlardan çok memnun olduğunu dile getirdi ve program için Başbakanlığa teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Sertifika törenine Başbakan Tufan Erhürman’ın yanı sıra Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Başbakanlık Danışmanı Hatice Düzgün, İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ülkü Kurukafa, İTÜ KKTC Kampüsü Genel Sekreteri Dursun KOÇ, öğretmenler ve veliler de yoğun ilgi gösterdi.