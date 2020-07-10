"Hükümet, esnafın çağrısına uymalıdır"

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, hükümete, esnafın sorunlarını görüp çözüm üretme çağrısında bulundu.

Esnafın insan gibi yaşamaktan başka bir beklentisi olmadığını ifade eden Önder, esnafın içinde bulunduğu sorunların çözülebilir olduğu ve hükümetin hızlı hareket etmemesi durumunda zor durumdaki ekonominin daha da kötü duruma düşeceği uyarısında bulundu.

Önder yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve zanaatkarların kriz öncesi durumlarına da dikkat çekerek “Şimdi ise, bu insanlarımızın kazancı yüzde 20’lere düşmüştür. Standart gelirlerine göre ayarlanmış gider ve taksitlerini ödeyemez hale geldiler yani evlerine ekmek götüremez oldular” dedi.

“Esnafın kötü bir durumda olduğu ve bir girdaba sürüklendiği söylemlerinin tamamen gerçeği yansıttığını hükümetin de bildiğini” ifade eden Önder, esnafın, “Açız, borçluyuz ve gelecekten umutsuzuz” çağrılarına daha ne kadar kayıtsız kalınacağını sordu.

Hükümetin “Al sana kefilli, ipotekli borcu borçla kapat” söyleminin gerçekle bağdaşmadığı görüşünü dile getiren Önder, “Soruyorum sizlere, dökme suyla değirmen döner mi? Borç borçla kapanır mı? Ama hükümet edenlere soruyorum bir canımız kaldı, onu mu istiyorsunuz?” sorularını yöneltti.