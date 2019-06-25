'Hükümet yaz tatilinde görüşlerini netleştirsin'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. Milletvekilleri çeşitli konuları Meclis kürsüsüne taşırken, bakanlar da eleştirileri cevaplıyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hükümetin Meclis Tatili Mesaisi” ile ilgili konuşmasında, çalkantılı ancak verimli bir yasama yılı geçirildiğini söyledi.

Hükümette henüz bütünlük sağlanamadığını belirten Şahali, Meclis’in veriminin bütünlükle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Şahali, Meclis toplantılarının geç başlamasının sorumluluğunun hükümet kanadında olduğunu kaydetti.

Erkut Şahali, tatilde çalışacak komitelerde ortaya konacak performansın ardından Meclis’te yığınla yasanın olacağını, bu toplantılara eksiksiz katılacaklarını söyledi.

Maraş konusunda hükümette anlayış birliğinin olmadığını kaydeden Şahali, Maraş’ın akıbetinin en belli olan konu olduğunu belirtti.

Şahali, Manavoğlu’nun konuşması sırasında yaşanan tartışmaların hükümet içindeki uyuşmazlığa işaret ettiğini de kaydetti.

Şahali, hükümetin Maraş konusunda her ne yapma niyeti varsa öncelikle kendi arasında tek bir görüş etrafında konuşma zorunluluğu olduğunu belirtti.

Hükümetin Meclis’in yaz tatili boyunca yaşayacağı süreci bir fırsat olarak değerlendirmesi ve görüşlerinin netleştirip tekleştirmesinin önemli olduğunu kaydeden Şahali, dörtlü koalisyon döneminde hükümetin tek bir görüşü olmayacağının açıklandığını anımsatarak mevcut hükümetin böyle bir beyanatı olmadığını söyledi.

Şahali hükümeti, hükümet programında yer alan unsurları hayata geçirmek için yoğun bir mesai yapmaya çağırdı.