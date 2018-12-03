İdari komite "“Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları" nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda bugün saat 13.00’te toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. İlgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen toplantılarında da ele almaya devam edecek.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Tapu ve Kadastro Dairesi’nin gittikçe artan iş yükü, dairede teknik personelin eksikliği ve inşaat sektörünün çok hızlı ilerleyişinden dolayı dairenin bu hıza yetişememesi sebebiyle Özel sektörün ihtiyacı olan hizmetin, mesleğin gerçek sahipleri olan ve üniversitelerde bu disiplin üzerine eğitim almış ve lisans diploması ile mezun olmuş Geomatik Mühendisleri, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri’nden oluşan Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri tarafından karşılanması için Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri Yasası’nda değişiklik yapılması gereklidir.

Mevcut Yasada bu lisansı alabilecek kişiler arasında Orman Mühendisi, Mimar ve İnşaat Mühendisleri de vardır. Günümüzde, bu meslek gruplarından lisansı olan firmalar veya şirketler ya faal değillerdir ya da bünyelerinde Harita Mühendisleri ve/veya teknikerleri barındırarak çalışmalarını yürütmektedirler.

Ülkemizde mesleğin gerçek sahipleri olan ve üniversitelerde bu disiplin üzerine eğitim almış ve lisans diploması ile mezun olmuş Geomatik Mühendisleri, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisleri ve Harita Mühendisleri’nin çoğalmış olması ve teknik olarak donanımlı bu kişilerin lisans alabilme hakkına tek başlarına sahip olması hem ilgili disiplinin doğru yerde hizmet vermesi ve mesleğinde profesyonel kişilerin faaliyet göstermesi, hem de meslek hakları bakımından gereklidir.”

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin yanısıra Canip Sonatlı ve Çağan Akansu da katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ile Fazilet Özdenefe katıldı.