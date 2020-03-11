"İlaç tedarikçisi firmalar, insanların hassasiyetleri ile oynuyor"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, sağlıklı ilgili krizi ekonomik fırsata dönüştürmek isteyenler olduğuna dikkat çekerek, “Fiyat artışında eczacıların suçu yok. Tedarikçi firmalar insanların hassasiyetiyle oynuyor. Maskeler ve dezenfektanlar Türkiye’de kara borsada” dedi.

“Birileri para kazanacak diye eczacılarımız suçlanamaz” şeklinde konuşan Öksüz, sabah 35 TL’ye satın aldıkları maskenin fiyatının dün öğleden sonra 70-100 TL arasında değiştiğini, üstelik firmaların eczacılara satın alacakları maskelerin sayılarıyla ilgili baskı yaptığını, “peşin ödeme” şartı koştuğunu kaydetti.

Öksüz, “Seyyar olarak dolaşan, eczanelere maske satmaya çalışanlar var” dedi.

Ticaret Dairesi ile Eczacılar Birliği’ne dün ve bugün toplam 80 şikayet yapıldığını belirten Öksüz, cezai işlemler için düğmeye basıldığını da açıkladı, vatandaşları şikayetlerini buralara yapmaya çağırdı.

Eczanelerdeki yoğunluğun acil servislerden farklı olmadığını da söyleyen Öksüz, hükümete “Belediyelere destek olun tüm eczanelerin önünü günde 2 kez dezenfekte edilsin, ilaçlansın” diyerek seslendi.