İngiltere Maraş adımı konusunda endişeli

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin KKTC'ye yaptığı ziyaret sırasında Maraş sahil bölgesinin bir kısmının(%3,4) askeri bölge statüsünden çıkarılıp açılması ve ikamet edilmesi yönündeki açıklamalarından “derin endişe” duyduğunu söyledi.



Sözcü, söz konusu açıklamanın BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Türkiye’yi Maraş konusundaki eylemlerine son vermesi çağrısında bulunan 8 Ekim 2020 BM Güvenlik Konseyi Başkanlığının açıklamasına aykırı olduğunu vurguladı.



Britanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, devamla, Birleşik Krallık’ın Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını desteklediğini ve tüm taraflara söz konusu kararlara saygı duymaları çağrısında bulundu.



Sözcü, Britanya’nın Maraş konusunu diğer BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile de acilen görüşeceğini belirtti.Britanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları olumsuz etkileyecek eylemlerden ve adada gerginliği artıracak faaliyetlerden kaçınılması için tüm taraflara çağrıda bulunduğunu söyledi.Bu arada, Britanya Dışişleri Bakanı Dominik Raab Twitter hesabındaki paylaşımında gelişmelerden “derin endişe” duyduğunu ifade etti.