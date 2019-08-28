İskele'de ani ölüm

İskele’de yaşayan Bolkan Yılmaz (E-68), dün gece yarısı evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis bültenindeki ani ve gayrı tabii ölüm vakasıyla ilgili bilgiye göre, saat 00.10’da rahatsızlanan Yılmaz, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AKYOL’UN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Öte yandan Girne’de geçtiğimiz Pazar evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tanju Akyol’un (E-72) ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.