İskele'de Paypoint Online Ödeme Sistemi

İskele Belediyesi, İskele dışında çalışan veya mesai saatleri içerisinde İskele Belediyesi’ne gelemeyen vatandaşlar için Paypoint Online Ödeme Sistemi uygulaması başlattı.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veznenin bulunduğu binanın hemen dışına yerleştirilen makine sayesinde, İskele Belediyesi’ne yapılması gereken ödemeler, 7 gün 24 saat boyunca online olarak nakit ve kredi kartı ile yapılabilecek.

Sistemde İskele Belediyesi’ne ait işlemler, GSM operatörleri Telsim ve Turkcell’in yanı sıra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait faturalar da 7 gün 24 saat boyunca online olarak ödenebilecek.

ÖDEMELER NAKİT VE KREDİ KARTI İLE YAPILABİLECEK

Paypoint online ödeme sistemini bünyesinde bulunduran makinelerden gerçekleşecek ödemeler 2 farklı şekilde yapılabilecek.

Nakit ödemelerde, kağıt para kullanılacak ancak para üstü verilemeyeceği için 10 ve 10’un katları halinde sisteme para yükleyebilecek.

Vatandaşlar su kartlarına su yükleme, emlak vergisi ödemesi ile cep telefonu ve elektrik faturalarına ait ödemesini kredi kartları ile yapabilecekler.