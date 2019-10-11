Kabine Üyeleri Güzelyurt'ta Vatandaşla Buluştu

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleri belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına dün Güzelyurt’la devam etti.

Güzelyurt AKM’de gerçekleşen, hükümet icraatlarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı toplantıda bölge halkının görüş ve önerileri de alındı.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun halkın sorularını yanıtladığı gecede ilk konuşmayı, Başbakan Tatar yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, geçen yıl bütçenin 1,3 milyar TL açıkla sunulduğunu anımsatarak, hükümetin çalışmaları sonucu açığın 2020 bütçesinde 350-400 milyon TL’lere düşürüldüğünü kaydetti.

TATAR: “TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ TÜM KALBİMİZLE ONLAR İÇİN DUA ETMEKTEYİZ”

Toplantının açılışında konuşan Başbakan Ersin Tatar, bölge halkını dinlemek, meselelerin çözümü için halkla değerlendirmelerde bulunmak için bu toplantıyı gerçekleştiğini kaydetti.

TC silahlı kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekâtına değinen Tatar harekâtın nedeninin Türkiye’nin güvenliği ve bölgedeki istikrar olduğunu anlattı.

“Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye’nin Mehmetçiğine, Silahlı Kuvvetlerine Türk ordusuna başarılar diliyorum” diyen Tatar Harekâtın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Tatar, “Bazı makamlar ve bazı siyasi kurumlardan hiçbir ses çıkmamıştır, ama UBP-HP hükümeti, hem ben, hem Kudret Beyin açıklamaları olmuştur. Biz bu anlamda her daim bu meselelerde Türkiye’nin yanındayız tüm kalbimizle onlar için dua etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin 4 aydır icraat gerçekleştirmek adına ciddi gayret gösterdiğini anlatan Tatar, bir takım sıkıntıların aşıldığını, uzun zamandır imzalanmayan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün imzalandığını anlattı.

Tatar, 2019 yılı kısa vadeli kaynak akışı için gerekli protokolün imzalandığını ve bu sayede birçok icraat gerçekleştirdiğini kaydetti.

“BÜTÇE AÇIĞI DÜŞÜRÜLDÜ”

Geçen yıl bütçenin 1,3 milyar TL açıkla sunulduğunu anımsatan Tatar, hükümetin çalışmaları sonucu açığın 2020 bütçesinde 350-400 milyon TL’lere düşürüldüğünü kaydetti.

2021-22’lerde denk bütçeye ulaşılabilmesi için heyetlerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Tatar, ekonominin büyümesi için çalıştıklarını anlattı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar hükümetin kurulmasıyla bu konuda bir duruş ortaya çıktığını belirtti.

KIBRIS KONUSUNDA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER…

Kıbrıs meselesi bağlamında bir takım gelişmeler yaşandığını dile getiren Tatar, “Biz ilk defa bu hükümetin programında, Kıbrıs’ta federal çözümün olamayacağını, alternatif düşüncelerin masaya gelmesi gerektiğini söyledik. Bu alternatif düşünceler içinde, ya AB çatısı altında iki devlet ya da konfederasyon veya kadife ayrılıkla iki devlet modellerinin de artık konuşulması var. Bunları ilk kez bizim hükümetimiz ortaya koydu” dedi.

Tatar bu görüşleri halktan aldıkları destekle oluşturduklarını kaydetti.

MARAŞ AÇILIMI…

Maraş açılımı bağlamında da kararları olduğunu dile getiren Tatar “TC yetkilileri de bizlere bu konuda destek vermeye devam ediyor. Rumların dürtmesiyle BM Güvenlik Konseyinin güya bu konuyla ilgili açıklamaları oldu ve BM ve Güvenlik Konseyinin bazı kararlarına atıfta bulundular. Orada söylenen Maraş’ın açılmayacağı değil benim anlayışım odur ki Maraş’ın eski sakinlerine, ki o anlamda Vakıflar İdaresinin güçlü iddiaları var. Dolayısıyla BM ve Güvenlik Konseyinin söyledikleri bizim hükümetimizin açıklamaları ve politikasıyla kesinlikle bize göre çelişmemektedir.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarla, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş konusundaki açıklamalarına destek belirttiğini söyleyen Tatar, bunun “büyük bir başarı” olduğunu kaydetti.

“Ezber bozduk” diyen Tatar, amaçlarının gece gündüz çalışan, birlik ve beraberliğini koruyan, üretime önem veren, ekonomik konularda bir umut olarak ortaya çıkan ve Kıbrıs konusunda bir çözüm sunan bu hükümetin halka hizmet etmesi olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 11:27