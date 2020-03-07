Kadınlar eyleme gidiyor... Çalışma Bakanlığına yürüyecekler

Kadınlar,8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Meclis önünde toplanıp Çalışma Bakanlığı’na yürüyecek ve “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla yapılacak



Kadın Eğitim Kolektifi (KEK), Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü’nden oluşan 8 Mart Organizasyon Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde eylem düzenliyor. Pazar günü saat 14.00’te Meclis önünde toplanıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürünecek eylem, “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla yapılacak.

Açıklamada 8 Mart Pazar günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meclisi önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürümek üzere eyleme katılım çağrısı yapıldı ve eylemin “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla düzenleneceği kaydedildi.



Kadın Eğitim Kolektifi (KEK), Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü’nden oluşan 8 Mart Organizasyon Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde eylem düzenliyor. Pazar günü saat 14.00’te Meclis önünde toplanıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürünecek eylem, “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla yapılacak.

8 Mart Organizasyon Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede kadınların karşılaştığı sorunlara dikkat çekilerek emeğin değerini haykırmak ve özgürlük için eyleme katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, KKTC’de kadın emeğinin hem iş yerinde hem evde sömürülmeye devam ettiği, iş yerlerinde mobbinge uğradığı, özel sektör emekçisi kadınların ekonomik kriz sebebine dayandırılarak ilk başta gözden çıkarıldığı ve “kadın cinayetlerinin” ciddi oranlarda arttığı kritik zamanlar yaşandığı görüşü ifade edildi.

“İHTİYACIMIZ OLAN EN ÖNEMLİ ŞEY DAYANIŞMAK VE ÖRGÜTLENMEK”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kadına şiddetin giderek arttığı ve buna rağmen hâlâ sığınma evi talebinin karşılanmadığı, muhafazakârlaşma yoluyla kadın özgürleşmesine sekte vurmaya çalışıldığı, üretimin ve emeğinin değerinin görmezden gelindiği günümüzde, ihtiyacımız olan en önemli şey dayanışmak ve örgütlenmektir.”

8 Mart’ta Lefkoşa sokaklarını doldurma ve şiddete karşı ses yükseltme çağrısı yapılan açıklamada, “Gelin emeğin değerini bir kez daha haykıralım, özgürlük için emek verelim.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 8 Mart Pazar günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meclisi önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürümek üzere eyleme katılım çağrısı yapıldı ve eylemin “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla düzenleneceği kaydedildi.