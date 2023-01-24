Kamu-İş, kıdem tazminatı davasını kazandığını açıkladı

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikaıs (Kamu-İş), 47/2010 sayılı yasa kapsamında 2020 yılında yargıda kazandığı kıdem tazminatı "zaferinin" ardından dün bir davayı daha kazandığını açıkladı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen üyelerin kıdem tazminatıyla ilgili hükümeti, yargının vermiş olduğu kararı uygulamaya davet ediyorum” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen üyelerin kıdem tazminatı hakkını 2020 yılında kazanmıştık. Hükümet o davayı İstinaf’a götürmüştü. Bu davaya ek olarak dün yine yüce mahkeme bizi haklı görerek, lehimize karar üretti. Mahkeme verdiği kararı, oldukça detaylı bir şekilde devlet tarafına iletti.

Kararda 47/2010 sayılı yasa kapsamında işçilerin neden kıdem tazminatı hakkı olduğu açıkça belirtiliyor. Hem yüce mahkemeye hem de Avukatımız Şefik Aşçıoğulları’na adaletin yerine gelmesi ve çalışanların hakkının korunmasındaki katkıları nedeniyle Kamu-İş Sendikası olarak teşekkürlerimizi sunarız.”