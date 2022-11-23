Kamu Sen'den Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev

Kamu Sen'den Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yaptı.

“İstihdam sorununun çözülememesi” gerekçesiyle yapılan grevde, Acil Servis dışındaki birimlerde 09:00-12:00 saatleri arasında hizmet verilmedi.

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Basına açıklamada bulunan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, grev gerekçelerini aktardı.

Atan, nakil taleplerinin Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından dikkate alınmadığını, hastanede çalışanların mağdur edildiğini, "bunun kabul edilemeyeceğini” söyledi.

Çalışanların haklarının aranması yönünde gerekeni yapacaklarını belirten Atan, bugün yaptıkları 3 saatlik uyarı grevinin arkasının geleceğini ifade etti.

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