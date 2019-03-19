Kamuda örgütlü 12 sendikadan eleştiri

Kamuda örgütlü 12 sendika Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmesi adına uzlaşı adımları atıldığını, ancak Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın son günlerdeki açıklamasının sürece zarar verdiğini savundu.

Denktaş’ın açıklamalarını “sendikaları itibarsızlaştırma ve uzlaşı masasını dinamitlemeye yönelik” olarak niteleyen sendikalar, Maliye Bakanı’ndan makamının gerektirdiği sorumlulukla daha yapıcı bir tavır sergilemesini beklediklerini belirtti.

Kamuda örgütlü 12 sendika adına basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini kaydederek, tasarının İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmesinden önce sendikaların görüşlerinin de alınacağı uzlaşı masası oluşturulması talebinde bulunduklarını anımsattı.

Bengihan, Başbakan Tufan Erhürman’ın bu talebe olumlu yanıt verdiğini, geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptıklarını anımsatarak, “Sendikalarımız, Başbakanın çağrısını uzlaşı adına önemli bir adım olarak değerlendirerek toplantıya katıldılar” dedi.

Görüşme süreci devam ederken Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sürekli olarak uzlaşı ortamına zarar verecek açıklamalar yaptığını söyleyen Bengihan, Denktaş’ın açıklamalarını “sendikaları itibarsızlaştırma ve uzlaşı masasını dinamitlemeye” yönelik olarak niteledi.

Güven Bengihan, Maliye Bakanı’ndan makamının gerektirdiği sorumlulukla daha yapıcı bir tavır sergilemesini beklediklerini belirtti.

Ortak açıklamada; KTAMS,KAMU-SEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, MEC-SEN, MEMUR-SEN, VERGİ-SEN, TEL-SEN TIP-İŞ, HEMŞİRE VE EBELER SENDİKASI, HAVA KONTROLÖRLERİ SENDİKASI ve HAZİNE-SEN’in isimleri yer aldı.