Kanser Araştırma Vakfı’nın Orkide Yürüyüşü bu yıl online yapılıyor

Kanser Araştırma Vakfı’nın Orkide Yürüyüşü bu yıl online yapılıyor
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Kanser Araştırma Vakfı (KAV) tarafından geleneksel olarak düzenlenen orkide yürüyüşü bugün başladı, etkinlik 31 Mart’a kadar devam edecek.

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Geçmiş yıllardan farklı olarak yürüyüşler bireysel yapılarak, fotoğraflarla sosyal medyadan paylaşılacak.

Kanser konusunda halkı bilinçlendirmek maksadıyla faaliyetler yürüten Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin online platforma taşınmasıyla, etkinliğe dünyanın her kesiminden katılımın sağlandığı belirtildi.

Orkide yürüyüşüne katılmak için, bireysel olarak en az 4 kilometrelik yürüyüş yapılması, #OrkideYürüyüşü etiketi ile en az 3 kişiye meydan okuyarak (challenge yaparak), Facebook ve Instagram hesaplarından, katılımcının kendisini ve 4 km’lik yürüyüşünü gösteren bir veya iki fotoğrafla paylaşılması gerekiyor. Yürüyüşe katılanlar arasından yapılacak çekilişle, 10 katılımcı Mi Band 5 kazanacak.

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