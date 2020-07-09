Kanunsuz ateşli silah ve uyuşturucu madde bulundurma: 4 tutuklu

Lefkoşa’da seyir halindeki araçtan havaya ateş ettiği için aranan 4 kişi bir gün sonra tutuklandı. Polis zanlıları ele geçirdiği arabada uyuşturucu, ileri soruşturmada da Göneyli’deki bir apartmanın merdiven boşluğunda kokain buldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün sabah Lefkoşa’da Abdi Çavuş Mahallesi üzerinde B.C.Ş (E-21), Y.C.G.(E-20), S.B.(K-26) ve C.Ö.’nin (E-18) içinde bulunduğu seyir halindeki araçtan havaya el ateş açıldı.

Aranan 4 kişi bu sabah saat 02.00 sıralarında, Haspolat’ta Y.C.G.(E-20) kullanımındaki araçta tespit edildi.

Polis araçta yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve plastik öğütücü buldu.

Soruşturma kapsamında Y.C.G. polisi Gönyeli’deki bir apartmana götürdü, polis merdiven boşluğuna gizlenmiş yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.