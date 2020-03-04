Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği 44 yaşında

Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği(CTATCA-Cyprus Turkish Air Traffic Controllers Association) 44 yaşında.

Dernek’ten yayımlanan bildiride, 5 Mart 1976’da kurulan derneğin, hava trafik kontrolörlüğü mesleğini ve özellikle de Kıbrıs Türk kontrolörlerini hem içte hem de uluslararası arenada tanıtmak, adını duyurmak ve temsil etmek için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Hava trafik kontrolörlerinin bugün gelişen dünya teknolojisini yakalayarak, bugünün şartlarında en iyi şekilde hizmet vermekte olduğu belirtilen bildiride, “Bu hizmeti verebilmelerindeki en büyük etken ise, mesleğe adım atılırken 1 yılı aşkın bir süre zarfında almış oldukları zorlu eğitimdir” denildi.

Derneğin, Hasan Özkan önderliğinde, Turan Güçlü, Cafer Niyazi, Orbay Kılıç, Metin Aybars, Cemal Yusuf Kaymak, Aydın Mustafa, Alpay Tunca, Kaya Fedai, Selim Osman ve Altan Muslu tarafından kurulduğu anımsatıldı.