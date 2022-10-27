Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Fincancı için dayanışma mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın adli tıp uzmanı olarak mesleki bilgi ve tecrübesi ile yaptığı değerlendirme sonucu gözaltına alınmasını “kabul edilemez” bir durum olarak nitelendirdi.

Fincancı’nın “derhal serbest bırakılması” gerektiğini belirten Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Fincancı ve temsil ettiği TTB ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

KTTB Yönetim Kurulu tarafından Fincancı için yayımlanan dayanışma mesajında, “Toplum sağlığına ve bireylerin sağlıklı yaşam hakkına tehdit oluşturan şiddet fiillerinin her ortam ve şartta karşısında duran Fincancı, insan hakları ve evrensel hekimlik değerlerinin savunulmasında en ön sırada yer alır. Buna rağmen hakkında oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyası, maksatlı ve meslek örgütlerine ve düşünce ve ifade özgürlüğüne darbe vurmayı amaçlayan girişimlerdir” ifadelerine yer verildi.

“Fincancı gerçeğin ortaya çıkarılması için, şüphelerin araştırılmasında bilimsel yöntemin kullanılmasını talep ederek, hekimlik mesleğinin gereğini ve sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmıştır. Fakat sözleri çarptırılarak hem kendi hem de başkanlığını yürüttüğü Türk Tabipleri Birliği hedef haline getirilmiştir” denilen açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Fincancı’nın hiçbir kurum ve kuruluşu hedef gösterme niyeti olmadan, hekim sıfatıyla hakikati arama çabası bahane edilerek, Türk Tabipleri Birliği gibi saygın ve çağdaş bir meslek örgütünün yıpratılmaya çalışılmasını üzüntüyle izliyoruz. Bu tablo karşısında, hekimlerin meslek örgütlerine sahip çıkması ise en büyük tesellimizdir. Çağdaş demokrasilerde meslek örgütleri, hak ve özgürlüklerin garantörü niteliğindedir. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği ve yöneticilerine yapılan bu ve bunun gibi saldırılar, demokrasiyi zedeler ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırır. Tüm bunlar ışığında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, adli tıp uzmanı sıfatıyla ortaya koyduğu görüşler nedeniyle gözaltına alınan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade eder, kendisi ve temsil ettiği TTB ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.”