Kıbrıs Vakıflar İdaresinden engelli vatandaşlara katkı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, pandemi sürecinden dolayı herkes için zorlu geçen 2021 yılında, engelli vatandaşlara 2 milyon Türk lirası civarında katkı sağladığını bildirdi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla rapor yayımlayarak, 2021 yılı içerisinde engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.
Engelli bireylerin sandalye, rampa, yatak, gıda, bez gibi ihtiyaçları için toplamda 733 bin Türk lirası destek sağlandığı belirtilen açıklamada, “Engelli bireylerin ameliyat, fizik tedavi ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması için 386 bin Türk lirası sağlık desteği yapılmıştır. Engelli spor, kültür ve sanat faaliyetleri için ise 95 bin Türk lirası tutarında katkı sağlanmıştır” denildi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, engelli bireylere, ihtiyaçları olan desteğin sağlanması ve yeterli imkânların sunulması halinde, hayatın her alanında başarılara imza atacaklarına yönelik inanç da vurgulandı.