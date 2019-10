Kıbrıslı Türk yarışmacı 1 Milyonun sahibi oldu

Türkiye'de ATV kanalında sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, dün izleyici karşısına çıktı.

Yarışmanın finalisti Kıbrıs Türk bir ailenin oğlu olan 19 yaşındaki Arda Ayten finalde yarıştı.



“On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?” sorusuna "Toprak" doğru yanıtını veren Arda Ayten büyük ödül olan 1 milyon TL'nin sahibi oldu.

Arda Ayten, zaman zaman takılsa da İstiklal Marşı şiirinin bütün kıtalarını okuyarak kelimeleri bulmaya çalıştı.

Ve sonunda doğru cevabı bularak büyük ödülü kazandı.

İşte o soru:

- On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?



A- Vatan



B- Kan



C- Toprak



D- Yurt



Doğru Cevap: C şıkkı "Toprak"