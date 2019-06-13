Kız çocuklarına aşı uygulaması Lapta’da devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri’nin 12 yaş grubu kız çocukları için HPV (Human Papilloma Virüs) aşılama uygulamaları Lapta’da sürüyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaşı 12 olan ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği kız öğrencilere, HPV Human Papilloma Virüsü (Rahim Ağzı Kanser) aşısı yapılıyor.

12 yaş kız çocukları ebeveynleri eşliğinde belirlenen programa göre ilgili sağlık merkezlerine doğum belgeleri, aşı kartları ve ebeveynleri tarafından imzalanmış aşı onay formları ile bugün ve yarın tarihlerinde Lapta Sağlık Merkezi’ne müracaat etmeleri gerekiyor.