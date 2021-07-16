KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97 kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4



Gazimağusa

Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2

İskele

Kumyalı-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1

Lefke

Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1



16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.397

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 97

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.700.129

Toplam Vaka Sayısı: 9660

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8345

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4657

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 428

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 414

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2136

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.544