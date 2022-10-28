KKTC Telsim: “Frekans ihalesi içinde yer alamayacağız”

KKTC Telsim, frekans ihalesinde yer almayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “sağlıklı bir müzakere ortamının olmadığı, iyi niyetle çözüme yönelik tüm girişimlerimizin bugüne kadar sonuçsuz kaldığı bu süreçte, KKTC Telsim olarak, yüksek kalitede ve rekabetçi ortamda hizmet sunmamıza engel olacak ihalenin içinde yer alamayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” denildi.

KKTC Telsim, 1995 yılından bugüne ülkeye 130 milyon doları bulan yatırım, 500 kişiyi aşkın istihdam ve onlarca sosyal proje ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hazırlık sürecine KKTC Telsim olarak dahil edilmediğimiz ve hiçbir önerimizin dikkate alınmadığı mevcut ihale şartları, orta ve uzun vadede ülkenin ve toplumun faydasına gerçekleştirilecek yatırımları kısıtlayacak, rekabeti ortadan kaldıracak ve sektörümüzü teknolojinin toplumla hızla buluşmasını sağlama hedefinden uzaklaştıracaktır. Rekabetin ortadan kalkmasının olumsuz etkileri ile birlikte, kısa vadede devlete kaynak yaratma hedefi, orta vadede fazlası ile halka maliyet, devlete de gelir kaybı olarak yansıyacaktır.

İhale duyurusu sonrası, kamuya ve KKTC halkına daha fazla fayda sağlayacak, rekabeti artırarak tüm müşterileri kaliteli hizmete en uygun fiyata ulaştıracak ve sektörü hızla yatırıma teşvik ederken devleti de frekans gelirinden ve işletmelerin gelirlerinden doğan vergilerden mahrum bırakmayacak yapıcı önerilerimiz de değerlendirmeye alınmamıştır.

Sağlıklı bir müzakere ortamının olmadığı, iyi niyetle çözüme yönelik tüm girişimlerimizin bugüne kadar sonuçsuz kaldığı bu süreçte, KKTC Telsim olarak, yüksek kalitede ve rekabetçi ortamda hizmet sunmamıza engel olacak ihalenin içinde yer alamayacağımızı, bununla birlikte mevcut hizmetlerimizi gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde vermeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”