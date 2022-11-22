“Konferans Çevirmenliğinde En İyi Uygulamalar ve Dayanışma” başlıklı iki toplumlu etkinlik

Avrupa Birliği (AB) destekli Dil Alanında Destek Projesi, dünya çapında konferans çevirmenlerini temsil eden yegâne meslek örgütü Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği (AIIC) ile birlikte Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation), ortak etkinlik düzenledi.

Kıbrıslı çevirmenlerin katılımıyla gerçekleşen “Konferans Çevirmenliğinde En İyi Uygulamalar ve Dayanışma” başlıklı iki toplumlu etkinlikte Avrupa Komisyonu ve AIIC üst düzeyde temsil edildi.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü, AB Program Destek Ofisi Müdür Vekili Virve Vimpari, yaptığı açılış konuşmasında çeviri hizmetlerinin, en temel kurucu değerlerinden biri çok dillilik olan Avrupa Birliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Dil Alanında Destek Projesi Takım Lideri Sezin Tekin’in projeyi tanıttığı konuşmasının ardından AIIC’in yeni üye adaylarına ulaşması için çalışmalar yürüten AIIC Vega Ağı Koordinatörü Leo Hailong Lin ile AIIC Vega Ağı temsilcileri Bahar Çotur ve Elli Katsarou konferans çevirmenliğinde etik kurallar, mesleki standartlar ve en iyi uygulamaları ele alan kapsamlı sunum yaptılar.

Projenin ilerleyen tarihlerde de çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları aracılığıyla Kıbrıslı dil uzmanlarını bir araya getirmeye devam edeceği kaydedildi.