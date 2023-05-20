Korkmazhan, Yeni Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti

Bağımsız milletvekili adaylığını açıklayan Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyet ile birlikte Yeni Kıbrıs Partisi’ni (YKP) ziyaret etti.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 25 Haziran Ara Seçimi süreci ve “Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset” yaklaşımı konusunda parti yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette yaptığı açıklamada, Yeni Kıbrıs Partisi ile birçok alanda ortak mücadele pratiklerinin olduğunu, YKP’nin siyasi görüşlerine ve değerlendirmelerine önem verdiklerini belirten Korkmazhan, seçim sürecinde izleyecekleri siyasal yaklaşımı YKP ile de paylaşmak ve görüşlerini dinlemek istediklerini kaydetti.

Seçimleri ve meclis kürsüsünü mücadele alanına dönüştüreceklerini ve üç adımda çözüm odaklı siyasi mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayan Korkmazhan, söz konusu yaklaşımların, “İrade ve Demokrasi Odaklı Siyaset, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kaynaklanan Toplumsal Haklar Odaklı Siyaset ve Federal Kıbrıs Odaklı Siyaset” olduğunu aktararak, bilgi verdi.