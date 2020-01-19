Kraliçe Elizabeth:"Ailemin her zaman en sevilen üyeleri olacak"

Meghan Markle ve eşi Prens Harry kraliyetten ayrılacaklarını duyurmasının ardından Kraliçe Elizabeth'den beklenen açıklama geldi. Kraliçe Elizabeth yaptığı açıklamada, "Aylarca süren konuşmaların ve yeni tartışmaların ardından, torunum ve ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulduğumuz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kraliyet üyeliğinden çekilme kararıyla tüm dünya gündemine oturan Meghan ve Harry cephesinde sevindirici gelişmeler yaşanıyor. En son Kanada'da görüntülenen çiftte en üst mertebeden destek geldi.

"AİLEMİN HER ZAMAN EN SEVİLEN ÜYELERİ OLACAK"

Kraliçe Elizabeth yaptığı açıklamada, "Aylarca süren konuşmaların ve yeni tartışmaların ardından, torunum ve ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulduğumuz için mutluyum. Harry, Meghan ve Archie ailemin her zaman çok sevilen üyeleri olacak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANMIŞLARDI

Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde geçen hafta Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya gelmişti. Kraliyet ailesinin böyle bir toplantıyı kamuoyuna duyurması, İngiliz basınında "bir ilk" şeklinde nitelendirilmişti.

"BEN VE AİLEM DESTEKLİYORUZ"

Kraliçe toplantının ardından yaptığı açıklamada "Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerine yer vermiş ancak çiftin dileklerinin yerine gelmesi için çözüm bulmanın zaman alacağını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Harry ve Meghan çifti, önceki hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla, kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu. Çift, geçen yıl haklarında yapılan haberler nedeniyle bazı İngiliz gazeteleriyle mahkemelik olmuştu. Harry, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.

TARTIŞMALI GELİN

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti. Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu. Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.