"Kriz masası oluşturulmalı"

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti, sağlık krizini yönetememekle eleştirdi.

“Hemen acilen ciddi bağımsız uzman kişiler tarafından bir kriz masası oluşturulması gerekiyor” diyen Serdaroğlu, “bırakın dışarıdaki vatandaşımızı, bizleri koruyan sağlık çalışanları korunamıyor” ifadesini kullandı.

112 acilde ambulans şoförlerine tulum verilm, “elbiseleriniz ile hastaları taşıyacaksınız denildiğini” öne süren Kamu-İş Genel Başkanı, bu durumun kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının da aynı şekilde çalıştırıldığını savunan Serdaroğlu, devlet olarak maske, eldiven ve gerekli hijyen malzemelerinin temin edilmediğini bldirdi.

Serdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sıhhiye işçileri kendi araçları ile ilaçlamaya gidecek. Daha sonra da o aracın içerisine ailesini koyacak. Ne kadar yanlış uygulama içindesiniz. Bunları yapmanızı bizim mi söylememiz gerekiyor. O zaman bunlar ile ilgili görevlendirdiğiniz kişiler ve siz ne yapıyorsunuz. Yarın bu ilaçlamayı yapan kişiler de hasta olursa, ilaçlama yapacak kişiler de bulamayacaksınız.

Bu sebeplerle hem Bakanlar Kurulu hem de Sağlık Bakanlığı bu krizi yönetemiyor.

Hemen hem de acilen, yarın olmadan, uzman ve bilir kişiler tarafından ciddi ekipler oluşturulması gerekli olduğunu düşünmekteyim.”