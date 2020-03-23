KSP: "Acil önlemler devreye sokulmalı"

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), derhal ortak kriz masası oluşturulmasını ve acil önlemlerin devreye sokulmasını talep etti.

Kıbrıs Sosyalist Partisi yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsüne karşı dünya çapında mücadelenin devam ettiğini hatırlatarak, hastalığın yayılmasını önlemek için daha sıkı önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

KSP, bu yetmiyormuş gibi kaynakları ve olanakları çok sınırlı olan Kuzey Kıbrıs’ta mücadelenin tek merkezden yönetilmediğini ve bu merkezlerin hastalığa karşı mücadeleyi örgütlemek yerine, nasihat üretmekten başka bir işe yaramadığını savundu.

KSP oluşturulacak ortak kriz masasının acilen ele alması gereken konuları şöyle sıraladı:

“Sokağa çıkma yasağı nedeni ile işe gidemedikleri için hiçbir geliri olmayan emekçilerin ücretlerinin derhal karşılanması. Yoksul ve ihtiyaçlı ailelere derhal maddi yardım. Güney Kıbrıs’ta çalışan emekçilerimizin karantinasız işlerine gidebilmesi, gidemeyecek olanların derhal tazmin edilmesi. Yalnız yaşayan ve dışarı çıkma olanağı bulunmayan yaşlı ve muhtaç kimselere hizmet götürülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması. Salgının kuzey Kıbrıs’ta da yayılma olasılığı dikkate alınarak kaliteli test kitleri, ilaçlar, sağlık personelini koruyucu malzemeler, ve solunum cihazlarının tedariki. İhtiyaç duyulması halinde karantina merkezi olarak kullanılmak üzere tüm otellere el konulması. Sahra hastanelerinin kurulması için şimdiden hazırlıkların yapılması”

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 14:21