KTAMS 64 yaşında

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın 64 yıldır sürdürdüğü emek, barış ve demokrasi mücadelesini yılmadan sürdüreceğini vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikanın 64. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, emekçilerinin ekonomik ve demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda 64 yıldan beri mücadele veren sendikanın her yıldönümünü daha ileri bir noktada karşılamak hedefiyle çalıştığı kaydedildi.



Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl sendikanın kuruluş yıldönümünde üyelerle ve halkla birlikte olamayacaklarını dile getiren Bengihan, sözlerini şöyle tamamladı:

“İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm risklere rağmen halkımıza hizmet vermeye devam eden üyelerimizi ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Bizden öncekilerden devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için üyelerimizden aldığımız güçle yılmadan her türlü zorluğa göğüs gerdik.

Gün geldi kazanılmış haklarımıza el uzatıldı, gün geldi grevlere çıktık, yollara döküldük. Ekmeğimize göz dikenleri geri püskürttük. Üyelerimizin ve halkımızın bu ülkede insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için mücadele ettik.

Sendikamız KTAMS, çalışanların ve tüm toplumun ekonomik sosyal ve kültürel alanda daha yüksek bir yaşam standardına ulaşması, kendi ayakları üzerinde durabilen kendi kendini yönetebilen bir toplum olarak çözümle birlikte çağdaş dünyada yerini alabilmesi hedefiyle 64 yıldır sürdürdüğü emek, barış ve demokrasi mücadelesini yılmadan sürdürecektir.”