KTÖS yarın 12 okulda 3 saatlik grev yapıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın 12 okulda 3 saatlik grev yapacağını ve aynı gün saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığı, yetersizliğini örtmek için de suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen “Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı”na sarıldığını iddia etti.

“Gerçek eğitim gündemlerimizden biri deprem risk raporu ve okul güvenliğidir.” ifadelerini kullanan Maviş, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için yarın saat 08.00-11.00 saatleri arasında, yayımlanan deprem risk raporu sonrası öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmamış 12 okulda grevde olacaklarını ve aynı gün saat 11.00’de de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Maviş, grevde olacak olan okullar listesini şöyle açıkladı:

Alaniçi İlkokulu

Arabahmet İlkokulu

Değirmenlik İlkokulu

Karakol İlkokulu

Konuklar İlkokulu

Lefke İstiklal İlkokulu

Mormenekşe İlkokulu

Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu

Şht. Tuncer İlkokulu

Yeni Erenköy İlkokulu

Yeniboğaziçi İlkokulu

Zümrütköy İlkokulu”