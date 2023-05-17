KTÖS yarın okul öncesi kurumlarda greve gidecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın tüm bağımsız okul öncesi kurumlarda grev yapacak.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, saat 11.00’de Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanıp eylem ve basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Maviş açıklamasında, “Mili Eğitim Bakanı’nın tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını ve öğretmenlere saldırılarını devam ettirdiklerini gördük. Okullarımızda ve eğitimde devam eden onlarca sorun varken öğretmene saldıran ve kaosa oynayan anlayışla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre 09.00-12.00 saatleri arasında grevde olacak okul öncesi kurumları şöyle:

“Fazıl Plümer Anaokulu, Gaziköy Anaokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu, Yenicami Anaokulu, Yeni Yüzyıl Anaokulu, Alasya Vakıf Anaokulu, Gazimağusa Maarif Anaokulu, Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu, Şht. Özdemir Anaokulu, Alsancak Anaokulu, Beylerbeyi Anaokulu, Girne Maarif Anaokulu, Karakum Anaokulu, Lapta Anaokulu, Osman Türkay Anaokulu, Pınarbaşı Anaokulu, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Kalkanlı Anaokulu, Portakal Çiçekleri Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu, Gaziveren Anaokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu”