Lefkara Dergisi tanıtım gecesinde okuyucularıyla buluştu

Hayat, sanat ve edebiyat dergisi “Lefkara” ilk sayısıyla tanıtım gecesinde okuyucularının karşısına çıktı.

Kıbrıs Damla Derneği bünyesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve ASBÜ işbirliği ile Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşen; Türkiye’nin saygın edebiyat dergilerinden Mahalle Mektebi yazarlarının yaklaşık 3 ay süren bir çalışmayla bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ilk meyvelerini verdi.

Kendini yazarak ifade etmek, yazma konusunda ilerlemek ve ifade gücünü geliştirmek isteyen gençlerin katıldığı Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde, usta yazarlar tarafından katılımcılara edebi metin oluşturma, üslup edinme, editoryal destekle metin geliştirme yetkinliği kazandırıldı.

Atölyeye katılanlarla yeni bir derginin çalışması başlatıldı.

İlk Sayının Teması “Kapı”

Lise ve üniversite öğrencileri ile öğretim üyeleri ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu yazar kadrosunun katkı koyduğu Lefkara Dergisi’nin, yerelden evrensele; hayatın, sanatın ve edebiyatın tüm renklerine ulaşmayı ve dokunmayı hedeflediği belirtildi. Derginin ilk sayısının dosyası ise “kapı” olarak belirlendi.

Üç ayda bir yayınlanmayı hedefleyen derginin ilk sayısı Yaz 2022’ye dijital olarak da ulaşılabiliyor.

Tanıtım gecesi

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nden derginin yayınlanma sürecine kadar katkısı bulunan tüm paydaşlar Lefkara Dergisi Tanıtım Gecesi için 28 Haziran 2022 Salı akşamı Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü bahçesinde buluştu.

Genel yayın yönetmeni Çağatay Özdem’in derginin gelişimi, içeriği ve önemi ile ilgili açıklamalarda bulunduğu konuşmasında, “edebiyat ve düşün hayatına yeni bir soluk getirmeyi temenni ettiklerini ifade etti.

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa projenin paydaşı olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ise konuşmasında ilklerin öneminden ve özel oluşundan bahsetti. “Bir gencin ilk yazısının yayınlandığı dergiyi eline aldığı anın mutluluğu tarif edilmez. Bizler farklı ilklere şahitlik ediyoruz. Lefkara’nın yüzüncü, iki yüzüncü sayılarını da okuruz inşallah” dedi

Kıbrıs Damla Derneği Başkanı Hasan Çete ise birçok projeye imza attıklarını ama bunların içerisinde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve Lefkara Dergisi’ni ayrı yere koyduklarını ifade etti.

Lefkara Dergisi yazar kadrosunun da duygu ve düşüncelerini paylaştığı gecede derginin ilk sayısı ve hazırlanan kitap ayraçları tüm konuklara dağıtıldı.