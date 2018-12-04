Lefkoşa'da iki zimmete para geçirme

Lefkoşa’da bir kişi, 100 bin TL’lik bir çeki bozdurup karşılığını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, 2018 Mart’ta M.A.’nın (E-49), Abdurrahman Uluçınar tarafından bozdurulmak maksadıyla kendisine emaneten verilen 100 bin TL meblağlı çeki, bozdurup söz konusu şahsa vermediği kaydedildi.

Yine Lefkoşa’da, A.A. (E-40), Kasım 2017 ile 17 Kasım 2018 arasında, çalışmakta olduğu iş yeri adına yapmış olduğu işler karşılığında müşterilerden tahsil ettiği 90 bin 450 Euro ve 184 bin 815 TL parayı iş yerine teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı.