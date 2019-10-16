Lefkoşa'da iş kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı

Lefkoşa’da bugün sabah meydana gelen iş kazasında, 44 yaşındaki İsa Dadük ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İsa Dadük (E-44), inşaatın üçüncü katında kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 9.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Dadük, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.