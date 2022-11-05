Lefkoşa ve Gazimağusa’daki iki trafik kazasında iki yaya yaralandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen iki trafik kazasında iki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da saat 11.15’te Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesinde, Mustafa Irık (E-74), yönetimindeki ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavşağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim Suay’a (E-32) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İbrahim Suay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Gazimağusa’da ise, saat 14.30’da Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa ana yoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale Seller’e (K-46) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.