Lefkoşa ve Gazimağusa’daki iki trafik kazasında iki yaya yaralandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’daki iki trafik kazasında iki yaya yaralandı
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Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen iki trafik kazasında iki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da saat 11.15’te Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesinde, Mustafa Irık (E-74), yönetimindeki ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavşağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim Suay’a (E-32) çarptı.

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Kaza sonucu yaralanan İbrahim Suay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Gazimağusa’da ise, saat 14.30’da Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa ana yoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale Seller’e (K-46) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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