Maliye Bakanı Şan: “Ülkenin kalkınması için, ekonomiye ivme kazandıran her sektörü önemsiyoruz”

Maliye Bakanı Alişan Şan, sanayi sektörünün bir ülkenin en can alıcı noktalarından olduğunu belirterek, ülkenin kalkınması için, ekonomiye ivme kazandıran, ülkeye yatırım yapan ve iş imkânı sağlayan sanayi de dâhil olmak üzere üretim sektörlerinin el üstünde tutulması gerektiğini, kendilerinde bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

KTSO’nın Başkan ve heyetini Maliye Bakanlığı’nda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Şan, iş insanı kökenli bir siyasetçi olarak, ‘ülke ekonomisini daha nasıl hareketlendirebilir, neler yapılabilir?’ noktasında oda üyelerinin fikirlerini önemsediklerini söyledi. Tüm sektörlerle diyalogdan yana bir tavır geliştirdiğini belirtti.

KAMACIOĞLU

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, “zengin ekonomiler üretimden geçer. Üretimi güçlü olan ülkeler zengin olur” diyerek, bu çerçevede ülkeyi yönetenlerin, üreticilere daha yakından ve çok daha fazla sarılmasını istediklerini belirtti.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu bu bağlamda üyelerinin talep, beklenti ve fikirlerini de başlıklar altında sıraladı.