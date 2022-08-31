Manisoy: “Bize akıl vermeleri ne anlaşılabilir ne de kabul edilebilir bir şeydir”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, yargı bağımsızlığına olan inancının tam olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi’nin alacağı kararla yaratılan kaosun bir an evvel bitmesini temenni etti.

Manisoy, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa” hakkında yazılı açıklama yaptı.

Alayköy Belediyesi olarak gailelerinin hizmet ve belde halkının mutluluğu olduğunu ifade eden Manisoy, bugüne kadar attıkları tüm adımlarda halkı karşılarına değil yanlarına alıp, yürümeye devam ettiklerini kaydetti.

“Hükümetin adına reform dediği hiçbir dayanağı olmayan yasanın ne hizmet verene ne de hizmet alanlara bir getirisi olmayacağını” öne süren Manisoy, şöyle devam etti:

“Aksine devlet içerisinde bulunan otoritelerin yapısını bozacak ve sadece birleştirilmek adı altında kapatılmak istenen belediyeleri değil tüm KKTC halkını kaosa sürükleyeceği açıktır. Takınılan bu tutum halkı ayaklar altına alıp halkın tercihlerini hiçe saymaktan başka bir şey değildir.”

Hulusi Manisoy, “Ne mutlu bana ki, ben ve çalışma arkadaşlarım Anayasa’nın üstünlüğü ve halkımızın iradesine saygı ile çıktığımız bu yolda yılların deneyimi ile demokrasinin nasıl işlediğine ve yerel yönetimlere dair yeterli donanıma sahibiz” ifadelerini kullandı.

-“Bize akıl vermeleri ne anlaşılabilir ne de kabul edilebilir bir şeydir”

Gerekli koşullar sağlanırsa bilgilerini halkın yararı için paylaşmaya hazır olduklarını belirten Alayköy Belediye Başkanı Manisoy, “Fakat o çok sevdikleri koltuklara daha dün oturanların konunun uzmanı gibi bize akıl vermeleri ne anlaşılabilir ne de kabul edilebilir bir şeydir” dedi.

Manisoy açıklamasında, “Demokratik yapının getirdikleri ile bulundukları noktalarda halkımıza dikte ettikleri bu anti demokratik düşünce yapısını idrak etmekte zorlanıyor, belde halklarının iradesiyle seçilen mercilerin hiçbirinden onay almadan halkın iradesini çiğneyerek, attıkları her adıma daha da hayret ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yargı bağımsızlığına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Hulusi Manisoy, şunları kaydetti:

“Anayasa Mahkemesi’nin alacağı karar ile yaratılan bu kaosun bir an evvel bitmesini ve halkımıza kaldığımız yerden hizmet vermeye devam etmeyi temenni ediyor, davamızda yanımızda bulunan herkesi saygı ile selamlarken, bu tasarıya destek verenleri de halkın iradesine saygı duymaya davet ediyorum.”