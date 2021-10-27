MDP Başkanı Buray Büsküvütçü tutuklandı

Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü bir çalışanına tehditle borç senedi imzalattığı ve şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile bir kez daha tutuklandı.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü'nün adı yine bir tehdit, çalmak niyetiyle mal temini suçlarına karıştı.

Büsküvütçü, yanında çalışan bir kadına zorla borç senedi imzalatıp şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

Olay, polise yapılan şikayet üzerine ortaya çıkarken, Büsküvütçü'nün "Çalmak niyetiyle tehditle mal isteme ve şiddet tehdidi" suçlamaları ile bugün Girne'de mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

2014 yılında da Lefkoşa’da iki gece kulübünün işletmecisinden tehdit yolu ile para isteyen Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup 7 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası