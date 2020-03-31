MDP'den "öğrencilere tablet dağıtın" tavsiyesi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Eğitim Komitesi, KKTC’deki 50 bin civarındaki öğrenciye milli yazılımı ve programı olan tablet bilgisayar dağıtılması, küresel salgın nedeniyle ara verilen eğitimde fiziki alt yapının teknolojiyle güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Küresel salgın süreci için milli eğitime yönelik öneri hazırlayan ve bunu yazılı bir açıklamayla duyuran komite, “Sadece fiziki alt yapının iyileştirilmesi yetersizdir. Nitelikli, milli değerleri özümsemiş, içselleştirmiş bireyleri öğretmen olarak atamak da gerekecek” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda 50 bin civarında öğrenci olduğunu belirten komite, “İvedilikle bu tablet bilgisayarlar, öğrencilerimize zimmetlenmelidir. Bakanlık isterse bu işi 15 günde bitirip sistemi devreye sokabilir. Öğrenciler için gerekli tablet bilgisayarlar 2018’de Türkiye’nin rafa kaldırdığı ‘Fatih’ projesindeki depolara konulan yaklaşık bir milyon beş yüz bin tablet bilgisayardan karşılanabilir” ifadelerini kullandı.

Fiziki alt yapıyı iyileştirmenin eğitim başarısını yüzde 25 oranında etkileyebileceğini de kaydeden MDP Eğitim Komitesi, “Bu, yetersizdir. Nitelikli, millî değerleri özümsemiş, içselleştirmiş bireyleri öğretmen olarak atamak gerekecek” dedi.

MDP Eğitim Komitesi, hükümetin eğitim politikalarını takip edeceklerini de vurgulayarak, KKTC sağlık sisteminin salgına hazırlıksız yakalandığını da savundu.

Salgın geçse de dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten komite şu değerlendirmede de bulundu:

“Düzenler, yasalar değişecektir. ‘Yarından Sonra’ diye tanımlayabileceğimiz yeni bir dünya düzeni kurulacaktır. Her şeyden önce bu savaştan ulus devletler güçlenerek çıkacaktır. Bununla birlikte eğitimlerini de ulus (milli) devlet çizgisinde gerçekleştireceklerdir. Peki biz KKTC olarak yarının dünyasında bir daha bu sıkıntıları yaşamadan eğitimimizi millileştirip, özellikle uzaktan (dijital) eğitimi gerçekleştirebilecek miyiz? Eğer geleceği planlayıp yaşanan kötü tecrübelerden ders çıkarabilirsek bu imkânsız bir durum değildir.”