Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde bugün uyarı grevine giderek, Meclis önünde eylem yaptı.

Eylemde tasarıyı geri çekmesi için hükümete Cuma mesai bitimine kadar süre verilerek, tasarı çekilmezse haftaya Pazartesi süresiz grev başlatılacağı ve Lefkoşa’da eylemler yapılacağı uyarısında bulunuldu.

Belediyelerde örgütlü 3 sendikanın üyeleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanarak, Meclis önüne yürüdü. Eyleme, bazı belediye başkanları ve örgütler de destek verdi.

Sendikal Platform’un da destek verdiği eylemde, “Belediyeme Dokunma”, “Toplu İş Sözleşmesi Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz”, “Belediyemizi Kapatanlardan Hesabını Sorarız”, “Belediyemize Sahip Çıkıyoruz” ve “Kapattırmayız” pankartlarının yanı sıra dövizler de taşındı.

Eylemde ayrıca, “Belediyemiz Kapatılamaz”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” ve “Hükümet İstifa” sloganları atıldı.

Meclis önündeki eylem sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li milletvekilleri ile Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP’li milletvekilleri de eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

AŞAM: “EMEKÇİLER HAKLARINDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEK”

Dev-iş Başkanı Koral Aşam Meclis önünde yaptığı açıklamada, hükümetin, belediye emekçilerini, ekonomik çıkmazlar karşısında yok saydığını savundu.

Emekçilerin haklarını dondurarak, reform yapıldığının zannedildiğini ve bunun dayatıldığını ileri süren Aşam, “Emekçiler haklarından asla taviz vermeyecekler” dedi.

Sadece sayı üstünden, ekonomik sürdürülebilirlik adı altında bir reform yapıldığının düşünüldüğünü dile getiren Aşam, belediye başkanlarına “rüşvet” verildiğini iddia etti.

“Şerefli belediye başkanlarına da rüşvet vererek, onları da susturacaklarını zannettiler” diye konuşan Koral Aşam, “rüşveti” kabul etmeyen belediye başkanlarına teşekkür etti.

Belediyeleri feshedip, çalışanların Toplu İş Sözleşmelerinin (TİS) iptal edilmek istendiğini öne süren Aşam, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Son 2 yılda merkezi hükümetlerin, belediye bütçelerinden ortalama 150 milyon TL çaldığını iddia eden Aşam, pandeminin en ağır seyrettiği günlerde belediyelerin kendi bütçelerinden 55 milyon TL harcayarak, koruyucu hekimlik görevini yerine getirdiklerini kaydetti.

Belediye bütçelerinin tadil edilmeyerek, 65 milyon TL de oradan çalındığını ileri süren Aşam, bu yıl yine yerel gelirler bütçesini düşük gösterip, belediyelere hiçbir şey öngörülmediğini savundu.

“Belediyeler sürdürülemez” denilerek, bütün külfetin belediye emekçilerinden çıkarılmak istendiğini dile getiren Aşam, “Bizi geçmeden bunu yapamazsınız” şeklinde konuştu.

“TASARI ALTINDA DAYATILAN PAKETİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

Son noktada olduklarını ifade eden Koral Aşam, “tasarı altında dayatılan paketi asla kabul etmeyeceklerini” belirterek, tasarı çekilmezse haftaya süresiz grev başlatacaklarını duyurdu.

Emekçilerin yok sayılarak asgari ücrete mahkum edilmeye çalışıldığını savunan Aşam, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Açlık sınırının 6 bin 500 TL’yi geçtiğini, asgari ücretlinin 6 bin 90 TL ile yaşamaya çalıştığını dile getiren Aşam, “Belediye emekçilerine de reva gördüğünüz bu mu?” diye sordu.

“Bu tasarıyı bir an önce yırtıp atsınlar” diyen Koral Aşam, tasarının, belediye emekçilerini, belediyeleri ve yerel yönetimleri hiçbir yere götürmeyeceğini kaydetti.

“Emekçiler burada, hükümet nerede?” sorusunu soran Aşam, hesap verilmesini istedi. Dev-İş Başkanı Aşam, “Kavgamız bugün başladı. Tasarı geri çekilmediği müddetçe devam edecek” şeklinde konuştu.

YALINKAYA: “REFORM YAPILMAK İSTENİYORSA HEP BİRLİKTE YAPILMALI”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, muhalefet parti mensuplarının yanlarında, iktidarın ise içeride olduğunu belirterek, tasarının içerisinde yer alan “Yeni Karpaz”, “Yeni Mesarya” ifadelerini eleştirdi.

“Siz kimsiniz ki emekçilerin haklarını bir paragrafla gasp edeceksiniz?” diyen Yalınkaya, reform isteniyorsa hep birlikte yapılması çağrısı yaptı.

Emekçilerin haklarını gasp ederek, bazı belediye başkanlarına ayrıcalıklı maaşlar tasarlayarak, reform yapılamayacağını savunan Yalınkaya, buna asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Yalınkaya, Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan, emekçiye, tasarının geri çekileceği sözünü vermesini istedi.

Bu noktaya kolay gelinmediğini dile getiren Yalınkaya, belediyelerin sürdürülebilir bir noktaya gelmesi için yıllardır mücadele edildiğini söyledi. “Birileri istedi diye belediyeleri kapattırmayacaklarını ve emekçilerin haklarını teslim etmeyeceklerini” ifade eden BES Başkanı Yalınkaya, dayatmaları reddettiklerini belirtti.

Sorunlara çare üretip, yıllardır talep edilen yasalar yapılacağına belediyeler reformu adı altında belediye sayılarını küçültüp, sorunların büyütüldüğünü savunan Yalınkaya, yeni gelecek belediye başkanlarının biat etmesi için büyük bir tuzak hazırlandığını iddia etti.

CUMA MESAİ BİTİMİNE KADAR SÜRE TANINDI

50 milletvekiline seslenen Yalınkaya, “Tasarı, Cuma mesai bitimine kadar topyekun geri çekilip, reform çalışmalarına tüm taraflar katkı koymazsa, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası Meclis’ten geçirilmezse Pazartesi sabahtan itibaren ölmek var dönmek yok” ifadelerini kullandı.

“Son 5 gün oturun, düşünün ve karar verin” diyen Yalınkaya, önümüzdeki Pazartesi Lefkoşa sokaklarının yanacağını iddia etti. Yalınkaya, muhalefetin de iktidarı zorlamasını isteyerek, ülkenin barışa, uzlaşıya ihtiyacı olduğunu söyledi ve reforma katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

BENGİHAN: “BELEDİYE EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ”

Sendikal Platform adına söz alan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da konuşmasında, ilk olarak belediye emekçilerini selamladı.

Ekmek kavgası, emek kavgası ve demokrasi mücadelesi için meydanlarda olduklarını ifade eden Bengihan, iktidara karşı susmayacaklarını belirtti.

“İktidar bizim işimiz dediniz, memleketi mahvettiniz ve belediyeleri kapatmaya gidiyorsunuz” diye konuşan Bengihan, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

“Geleceğe yürüyoruz dediler, bizleri geceleri mum ışıklarına mahkum ettiler, ülkeyi karanlığa sürüklediler” ifadelerini kullanan Bengihan, belediyelerin, pandemi dönemindeki fedakarlığı ve özverisinin görmezden gelindiğini ileri sürdü.

“Belediyeler el uzatanın, eli kırılır” diyen KTAMS Başkanı Bengihan, Sendikal Platform olarak bu mücadelede belediye emekçilerinin yanlarında olduklarını söyledi.

BES BAŞKANI YALINKAYA TASARIYI YIRTTI

Konuşmaların ardından BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bazı belediyelerin kapatılmasını ve belediyelerin birleştirilmesini içeren yasa tasarısını yırtarak, yırtılmış kâğıtları Başbakan Sucuoğlu’nun çöpüne atması talebiyle CTP Genel Başkanı Erhürman ve HP Genel Başkanı Özersay’a verdi.