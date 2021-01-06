Meclis önünde protesto yapılacak

Hür-İş yarın asgari ücretin “belirlenememesini” protesto ederek açıklama yapacak.

Hür-İş yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma Bakanlığı’nda görevden almalar ve yerine yapılamayan atamalardan dolayı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanamadığını ve yeni asgari ücretin belirlenemediğini kaydederek,”Binlerce çalışanın dört gözle beklediği yeni asgari ücretin belirlenememesini protesto etmek amacıyla yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde protestoda bulunup açıklama yapacağımızı duyururuz” dedi.