Merkezi İhale Komisyonu'ndan ambulanslar ile ilgili açıklama

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, ambulans ihalesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanladı. Talaykurt, komisyonun yürürlükte olan 20/2016 Kamu İhale Yasası ve Tüzüklerine aykırı işlem yapmasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Açıklama şöyle:

Gündemde olan ambulans ihalesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında, Komisyonumuz aleyhine yasa ve tüzüklere aykırı bir şekilde işlem yapıldığı ile ilgili haberler yer almaktadır.

Başkan ve üyeler olarak komisyonumuzun yürürlükte olan 20/2016 Kamu İhale Yasası ve Tüzüklerine aykırı işlem yapması söz konusu olamaz.

Tüm ihale toplantılarımız şeffaf olarak kamuoyuna açık ve internet ortamında canlı yayınlanarak gerçekleştirilmektedir.”