Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Mesleki Gelişim Sertifika programları düzenleniyor.

Oryantiring, doğa yürüyüşü, eğitimde drama, otizm spektrum bozukluğu, Türkçe, Grafik ve animasyon konularında düzenlenen program 13 Eylül’e kadar sürecek.

Türkiye’den gelen 52 akademisyenin verdiği eğitimlere yaklaşık 400 öğretmen katılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu güncellenmeyen bir sistemin asla çağdaş olamayacağını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin çocukların sağlıklı, mutlu bir eğitim alması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bunun da dünyanın güncelliğini kapsayan bilgilere sahip öğretmenlerle mümkün olacağını kaydetti.

Öğretmenler ne kadar iyi yetişirse öğrencilerin de o kadar iyi yetişeceğini belirten Çavuşoğlu, “bizim bundan sonraki standardımız sağlıklı, mutlu, meslek sahibi, dünyayla iletişim kurabilecek, dünyanın her yerinde ekmeğini kazanabilecek nesiller yetiştirmektir. Bunu yapabilmenin de anahtarı dünya ile eğitimde de kucaklaşmaktır” dedi.

UZUN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, verilen hizmet içi eğitimle öğrencilere ulaşmada yeni teknikler, yeni güncellemeler yapmak istediklerini kaydetti.

Uzun, eğitimlerle çocukları sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırıp doğa ve çevre ile buluşmasını planlamak istediklerini kaydetti.

AKBIYIK

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Başkanı Sibel Akbıyık ise Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim vizyonu ile yeni bir mesleki gelişim modeli oluşturduklarını söyledi.

Akbıyık, öğretmenlerin eğlenerek öğrendikleri eğitim programı ile çocukların bilgiyi artık koşarken, doğada yürürken yada bir müzede etkinlik yaparken alacağını ifade etti.

BOYACI

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ise eğitimde dönüşümün ancak öğretmen ve okul yöneticileriyle sağlanabileceğini ifade etti.

Boyacı “yeniliğe ilişkin bir iddianız varsa bu işin kritik aktörü eğitimin başkahramanı öğretmenler ve okul yöneticileri. Biz istedik ki öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bu yeniliklerde bizim müttefikimiz olsun. Dip dalgası ancak eğitimdeki reformlarda öğretmenlerle ve okul yöneticilerle sağlanır “dedi.

SANER

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Saner de eğitimde değişimi değil dönüşümü yakalamak istediklerini kaydetti.

Saner “çocuklarımızı sadece tez çözmekle uğraşan, bütün hayatı boyunca eğitimde ezberle uğraşan bireyler olmaktan çıkarıp daha sosyal, kendine güveni olan, dünyayı tanıyan, çözüm üretebilen bireyler haline getirmek istedik. Bu felsefeden yola çıkarak eğitimleri kurguladık” dedi.