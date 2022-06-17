Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu'nda (Türk-Sen) uzun yıllar Genel Başkan Vekilliği ve Dış İlişkiler Sorumluluğu görevlerinde bulunan Nihad Elmas, ölümünün on ikinci yılında anılacak.

Türk-Sen'den yayımlanan mesajda, "Görevde olduğu sürece kendine has çalışma disipliniyle Türk-Sen Federasyonuna ve emek sınıfına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük hizmetlerde bulunan Nihat Elmas 20 Haziran 2011 tarihinde görevi başında aniden rahatsızlanarak vefat etmiştir. Merhum Nihad Elmas on ikinci ölüm yılı olan 20 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında ailesi ve tüm sevenleri tarafından anılacaktır." ifadelerine yer verildi.