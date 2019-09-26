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Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası'ndan açıklama

Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası'ndan açıklama
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Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS),  Li-KOOP Ltd.’in mali yönlerinin soruşturulması  gerektiğini savundu.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasal mevzuata aykırı kararlar aldığını  ve zarara uğrattığını iddia ettiği Li-KOOP yönetiminin  hala görevden alınmadığını belirtti.

Yeltekin Li-Koop Ltd. Yönetim Kurulunun   2018 yılını zarar gösterdiğini  ayrıca   2015 yıl sonu denetimlerinde fasıl 114’ün 34. ve 36. maddesine aykırı kararlar ile Li-Koop Ltd.’i zarara uğrattığını  iddia etti.

Açıklamada “Bu zararları ve resmi belgeleri gizleyen şimdiye kadar ayni şekilde yani fasıl 114’e göre bu zararları devam ettirenler ister kamu görevlisi olsun ister olmasın sorgulanmalıdır. Li-Koop Ltd.’te fasıl 114’ün 34. maddesine göre suç işlenmiş ve 36. maddesine göre para ve hapis cezası ile yargılanması açık ve nettir” iddiasında bulunuldu. 
 
Halkın ve üyelerimin mevduat ve destekleri ile kurulan Li-Koop Ltd’in aile  çiftliği gibi yönetildiği ileri sürülen açıklamada, Kooperatif Şirketler Mükayyitliğinin Li-Koop Ltd’in mali yönlerini sorgulaması gerektiği ifade edildi. 

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